Москва, 24 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Пока не пришло время для захоронения Владимира Ленина, считает глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«Я против. Потому что много людей считают, что Ленин — великий, он один из создателей новой социальной системы, действительно грандиозный социальной системы, и надо по-прежнему отдавать ему почести», — сказал Фадеев журналистам.

Владимир Ульянов-Ленин умер 21 января 1924 года, а 25 января президиум ЦИК СССР постановил сохранить гроб с телом Ленина «в склепе, сделав последний доступным для посещения». Тело советского вождя по сей день покоится в мавзолее на Красной площади в Москве.

Периодически возникают дискуссии о том, не пора ли пора захоронить основателя СССР. Так, в январе с подобной инициативой выступал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил захоронить тело советского лидера рядом с его матерью в Санкт-Петербурге.