* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 декабря, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Участник группы Pussy Riot и основатель «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Пётр Верзилов (признан в РФ иноагентом) внесён в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация 24 декабря появилась в базе Росфинмониторинга.

Валерий Шарифулин/ТАСС Пётр Верзилов (признан в РФ иноагентом) внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, Москва», — значится в перечне.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 2 апреля признал Верзилова виновным в публичном распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно приговорил его к восьми годам и четырём месяцам колонии общего режима. Ему также запретили в течение трёх лет и десяти месяцев администрировать интернет-ресурсы. Спустя три дня его защита подала апелляцию на решение суда.

Мужчина находится в международном розыске с января 2023 года. Заочно ему уже предъявляли обвинение в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства. Верзилов нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, уехав за рубеж.

Минюст России 29 сентября 2021 года признал Верзилова иностранным агентом.