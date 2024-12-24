Санкт-Петербург, 24 декабря, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря вручил директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Отмечается, что 9 декабря Пиотровскому исполнилось 80 лет. Церемония награждения прошла в Эрмитаже. Путин подчеркнул, что ему особенно приятно вручить награду лично и в стенах музейного комплекса.

«Теперь вы стали полным кавалером этого Ордена. Ещё раз хочу вас поздравить. Безусловно, это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранение её богатейшего наследия», — заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что Пиотровский по праву занимает достойное место в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой культуры.

Как передавало ИА Регнум, Путин 24 декабря начал рабочую поездку в Северо-Западный федеральный с посещения Эрмитажа. Ему в том числе показали результаты работы реставраторов. Экскурсию по залам проводил Пиотровский. Указ о награждении Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Путин подписал 8 декабря.