Москва, 24 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. XXIX церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» покажут в эфире телеканала НТВ. Трансляция состоится 30 декабря.

«Золотой граммофон»

Для вручения наград на сцене «ВТБ Арены» собрались самые популярные артисты со своими главными хитами. В концерте приняли участие Юрий Антонов, Елена Север вместе с солистом Мариинского театра Романом Широких, симфонический оркестр под управлением художественного руководителя Мариинского театра и генерального директора Большого театра Валерия Гергиева, группа «Земляне», Григорий Лепс, Юрий Киселев и Владимир Киселев, группа SEREBRO, Александра Воробьева и другие артисты.

Ведущими премии выступили популярные и талантливые Марина Кравец и Тимур Батрутдинов, а также Антон Юрьев.