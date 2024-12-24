Москва, 24 декабря, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести надзор за бывшими заключёнными, которые вернулись с линии фронта.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Валерий Фадеев

«Нужен надзор. Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы», — сказал Фадеев на вопрос о тех помилованных за участие в СВО подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые после возвращения вновь совершали преступления.

Глава СПЧ пояснил, что такой надзор нужно предусмотреть в отношении тех, кто привлекался по серьёзным статьям, таким, как убийство или насилие.

«Ничего дурного я здесь не вижу. Если человека помиловали, и он кровью искупил свою вину, но поскольку на нём тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор», — сказал Валерий Фадеев.