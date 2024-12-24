Москва, 24 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ) о «разрешении» российским мусульманам иметь до четырёх жён является опасной дорожкой, ведущей к экстремизму, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

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На прошлой неделе ДУМ приняло фетву о многоженстве, согласно которой российские мусульмане при «несовместимости с супругой» или при нежелании той иметь детей могут взять себе ещё до трёх жён.

23 декабря на фетву отреагировала Генпрокуратура — председателю ДУМ было вынесено представление, так как решение управления противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики.

«Целиком поддерживаю реакцию прокуратуры. Эта дорожка (фетва, допускающая многоженство) — очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию, это дорожка, которая ведёт к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса», — сказал Фадеев журналистам.

Он добавил, что Россия — светское государство и подобным проявлениям «нужно жёстко препятствовать».

«В Советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. Я считаю, что нужно и сейчас в уголовном порядке запретить многоженство», — указал Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул: либо правила светского государства, либо шариата. Даже в Лиге арабских государств всего в нескольких странах действуют вторые законы. Нельзя отгораживать себе внутри сложной социокультурной политической системы «островок», живущий по другим законам — и правовым, и нравственным.

«Потому что это подменяет право, которое распространяется на всю страну», — объяснил Валерий Фадеев.

Он также отметил, что ещё до принятия любых фетв необходимо как минимум выносить столь острые вопросы на общественное обсуждение, сначала говорить — а не бросать вызов российскому обществу.

«Поэтому, когда один из религиозных деятелей говорит, что «мы не будем вступать в полемику», это неправильно. Потому что, когда проблемы, даже религиозные, касаются всего общества, они должны обсуждаться открыто и содержательно. Мы в СПЧ готовы это обсуждать, а вот коллеги говорят «не хотим», — подчеркнул глава СПЧ.

Валерий Фадеев добавил, что даже известные и уважаемые арабские богословы признают наличие множества разных обстоятельств, которые всегда необходимо учитывать при принятии тех или иных решений.

24 декабря председатель совета улемов Шамиль Аляутдинов в соцсетях заявил об отзыве религиозного решения, заявив, что «совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику» по данному вопросу.