Москва, 24 декабря, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Десять тысяч добровольцев присоединились к ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае. Об этом сообщили в волонтёрском корпусе «#МЫВМЕСТЕ», уточнив, что среди присоединившихся есть участники «Движения Первых», «Экосистемы», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Народного Фронта и многие другие.

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Для реализации волонтёрской программы была опубликована региональная вакансия на платформе Добро.рф, где все желающие из Краснодарского края могут зарегистрироваться. Уже откликнулось 1383 добровольца.

«Движение Первых» Краснодарского края принимает активное участие в устранении ликвидации последствий аварии в Керченском проливе. Загрязнения убирают молодые ребята, которым не больше 18-ти лет. Детские волонтёрские отряды Первых к непосредственной работе с загрязнениями не допускаются, так как нефтепродукты являются химически-опасными элементами, пары которых могут вызывать побочные симптомы. Но дети помогают со сбором и доставкой необходимого инвентаря для очистки прибрежной зоны и спасения птиц. Общими усилиями очищено 43 км береговой линии, собрано 21 тыс. тонн нефтепродуктов, работы продолжаются до полного освобождения побережья от нефтепродуктов.

В ликвидации последствий ЧС также принимают участие более 140 волонтеров Движения «Экосистема». Участники приехали на помощь из десяти регионов России.

Добровольцами Движения «Экосистема» очищено от мазута более 130 метров территории в селе Витязево и 410 метров на особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка «Анапская пересыпь». Более дух тысяч мешков было собрано участниками движения в общей сложности. Волонтёры активно участвуют в работе центра помощи птицам. Среди задач — фасовка медикаментов и очищение птиц от мазута.

Активисты волонтёрского движения из Курской области помогают Агентству «Ртутная безопасность» с приёмом нефтепродуктов, смешанных с песком и галькой. При этом сотрудники следят за безопасностью добровольцев и не допускают их к работам на оборудовании, связанным с утилизацией.

Народный фронт, в свою очередь, мобилизовал 60 волонтёров в Краснодарском крае. Участниками волонтёрского движения убрано 1500 километров пляжа, загрязненного нефтепродуктами, а в Анапу привезено 6500 тысяч защитных комбинезонов, для работы в зонах с высокой концентрацией токсичных веществ. Народный фронт запустил процесс выдачи данных средств индивидуальной защиты.

К ликвидации последствии нефтяных загрязнений привлечено 140 добровольцев-спасателей Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Анапе и городе Керчь. Штаб добровольцев спасателей был организован на базе пожарно-спасательной части №15 в городе Керчи. Добровольцами-спасателями было очищено более 4900 квадратных метров береговой линии, собрано 5097 мешков загрязненного песка и мазута, 3757 мешка загружено в спецтранспорт для дальнейшей утилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря два перевозивших мазут танкера потерпели крушение во время штормовой погоды в Керченском проливе. Один из них сел на мель, а у второго оторвало носовую часть. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В посёлке Витязево (муниципальный округ Анапа) 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег. Затем, 18 декабря, стало известно, что устранением загрязнения после крушения танкеров в Чёрном море занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

Позднее в этот же день глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона был введён режим повышенной готовности. В то же время он отметил, что угрозы для экологической обстановки в крае нет.

Советник главы Крыма Олег Крючков 21 декабря рассказал, что в районе мыса Змеиный и крепости Еникале в Керченском проливе произошёл выброс мазута с затонувших танкеров. В ликвидации последствий аварии участвуют 112 человек, а также задействовали 12 единиц наземной техники и два корабля, уточнил он.

24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разлив топлива в Чёрном море после крушения двух танкеров продолжает оставаться в сфере внимания президента России Владимира Путина и является крупной экологической катастрофой.