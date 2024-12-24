Путин в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил мечту девочки из Шебекино
Путин в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил мечту девочки Маргариты из Шебекино
Москва, 24 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнил мечту 10-летней Маргариты из города Шебекино. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства поговорил с девочкой по телефону. Она совершила тренировочный полёт на авиатренажёре «Сухой Суперджет 100».
«Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она побывала в Национальном центре «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко», — отметили в Кремле.
Для девочки также устроили вертолётную экскурсию по Подмосковью.
Российский лидер поинтересовался у девочки, как прошёл её день. Она ответила, что уже успела побывать на выставке «Россия» и вертодроме. Он также отметил, что девочка увлекается пением, и узнал, какое из её увлечений Маргарите нравится больше всего. Она выбрала театральный кружок. Путин в заключение поздравил семью с наступающим Новым годом.
Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин принял участие в акции. Одно из писем в шарах, которые снял с ёлки глава государства, оставила 10-летняя Маргарита, написавшая о мечте посидеть на месте пилота на авиационном тренажёре. Путин пообещал, что желание девочки осуществится.
23 декабря министр обороны России Андрей Белоусов снял с ёлки открытку мальчика Ивана из Тульской области. В ней ребёнок рассказал о мечте увидеть Санкт-Петербург. Также глава оборонного ведомства исполнит мечту Егора и Виктории из Ростова-на-Дону. Ребята в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мечтают побывать на параде 9 мая в Москве.