Москва, 24 декабря, 2024, 16:59 — ИА Регнум. В Москве ожидаются землетрясения в период новогодних праздников. Об этом 24 декабря рассказала кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Люсина.

«Москва — сложный в геологофизическом смысле регион. Его всё время нужно мониторить из общих соображений. Что касается новогодних праздников — могут, да, пройти <землетрясения>. Напомню про 1977 год, когда было румынское землетрясение, из зоны Вранча до нас дошли небольшие магнитуды — 2,5–3. Они ощущались на высоких этажах в Москве», — заявила учёная в беседе с порталом NEWS.ru.

Она также отметила, что в столице за последнее время построили много высотных зданий, а под поверхностью очень много полостей. Из-за этого может произойти перераспределение напряжения, что спровоцирует искусственные землетрясения. Кроме того, Люсина напомнила, что под землей в городе протекает более 20 рек.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря стало известно, что в результате землетрясения у побережья Вануату в Тихом океане было разрушено здание с посольствами Франции и США. Ранее сообщалось, что магнитуда была 7,3 балла, также объявили угроза цунами. По предварительным данным, погибли шесть человек.

5 декабря в американском штате Калифорния объявили чрезвычайное положениеиз-за землетрясения и угрозы цунами. Эпицентр подземных толчков находился в Атлантическом океане, в 99 км от города Ферндейла, а магнитуда составила 7,0 баллов.