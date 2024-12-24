Москва, 24 декабря, 2024, 16:35 — ИА Регнум. После крушения российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 24 декабря в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть более двух человек»).

По версии следствия, Ursa Major затонул 23 декабря в Средиземном море. Экипаж покинул сухогруз на спасательной шлюпке.

«В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего», — сообщили в СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, крушение российского сухогруза, который 12 дней назад вышел из Санкт-Петербурга и следовал во Владивосток, произошло между Испанией и Алжиром. Испанское издание Español сообщило, что в машинном отделении судна произошёл взрыв.

МИД России 24 ноября сообщил, что 14 членов экипажа затонувшего сухогруза спасены. Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Как рассказали спасённые моряки, на борту в качестве груза находились пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

Испанское морское поисково-спасательное агентство позже проинформировало, что ответственность за проведение спасательных работ на месте крушения Ursa Major принял на себя военный корабль России после согласования с властями Испании.