Париж, 24 декабря, 2024, 16:25 — ИА Регнум. На Эйфелевой башне во вторник, 24 декабря, произошёл пожар, причиной которого стало короткое замыкание. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

TASS /Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM

Уточняется, что возгорание возникло примерно в 10:30 по местному времени (12:30 мск). Замыкание случилось на линии электропередачи лифта между вторым и третьим этажами.

Пожарные оперативно приехали на место и потушили огонь. В результате никто не пострадал. По информации Dailystar, с архитектурного сооружения были эвакуированы порядка 1,2 тыс. человек.

Башня станет вновь доступна для посещения 24 декабря, но лишь до второго этажа. Проход на шпиль достопримечательности Парижа откроется позднее.

Как сообщало ИА Регнум, в Париже 7 декабря прошла торжественная церемония открытия отреставрированного главного храма французской столицы — собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильнейшего пожара в апреле 2019 года. На ней присутствовало более 1,5 тыс. приглашённых. Колокола Нотр-Дама, в том числе самый крупный и старейший из них «Бурдон Эммануэль», зазвонили в 19:00 (21:00 мск), известив тем самым о начале торжеств.

В Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля 2019 года случился пожар, который продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. На реконструкцию собора было собрано более 840 млн евро.