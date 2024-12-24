Москва, 24 декабря, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря подписал указ, запрещающий до 1 января 2026 года в новых российских регионах регистрацию юрлиц, связанных с иностранными гражданами из недружественных стран. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Сергей Батурин/РИА Новости

Согласно указу, на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей запрещено регистрировать компании, если среди их учредителей есть граждане государств, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Мера принята для защиты национальных интересов РФ.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Как передавало ИА Регнум, правительство РФ в марте 2022 года утвердило перечень стран, которые признаны недружественными из-за действий в отношении России. В него вошли США, Великобритания, страны ЕС, Украина и два десятка других государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 декабря 2024 года сообщил, что российский лидер не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством. При этом он поздравит народы ряда стран, а также партнёров РФ.