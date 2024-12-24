Москва, 24 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму окончательно утвердят в 2025 году, и тогда же он вступит в силу. Об этом 24 декабря сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения. Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдёт в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — заявил он в интервью ТАСС.

По словам Протасова, Роскачество намерено провести повторные исследования шаурмы, так как в апреле специалистами организации в ней были найдены опасные бактерии, а в 27 из 29 образцов обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.

«Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», — пояснил глава Роскачества.

Он добавил, что сейчас разрабатывается ГОСТ на принципы пищевой безопасности общепита и в течение ближайшего времени должен быть утверждён стандарт на натуральную косметику. Протасов отметил, что для проверки степени экологичности товара необходимо вести серьёзные лабораторные испытания, чем возглавляемая им организация и займётся в соответствии с новым стандартом.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря проголодавшийся и сильно спешивший житель Москвы порвал себе рот, пытаясь быстро перекусить. Молодой человек из-за характера своей травмы постеснялся обращаться за помощью к врачам, поэтому его товарищи попросили у сотрудников заведения зелёнку и помогли другу обработать раны.

В начале сентября в городе Сегеже Республики Карелии 115 человек отравились шаурмой. В ходе лабораторных исследований специалисты регионального Роспотребнадзора диагностировали у пострадавших сальмонеллёз.