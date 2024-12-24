Казань, 24 декабря, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Татарстане окончательно установили стоимость проезда по платным участком автомобильных дорог. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе раиса республики.

Станислав Красильников/ТАСС

На территории Казани проезд по платному участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга» для легковых машин высотой до 2 м (первая категория) составляет 90 рублей на 1 км. При этом с 06:30 до 09:00 мск и с 17:00 до 19:30 мск — в часы пик — стоимость будет составлять 150 рублей.

Для легковых машин высотой от 2 до 2,6 м (вторая категория) стоимость проезда составит 150 рублей — независимо от времени проезда.

Для грузовых авто и автобусов с двумя осями, высота которых составляет 2,6 м и более (третья категория), стоимость проезда составит 250 рублей. Для грузовиков и автобусов с тремя осями, высотой 2,6 м и более (четвёртая категория), стоимость проезда составит 350 рублей.

Стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск для легковых автомобилей первой категории составит 4,5 рубля на 1 км, для второй категории — 6,75 рубля, для третьей — 9 рублей и для четвёртой — 18 рублей.

«Если проехать по всей трассе от Алексеевска до Альметьевска, стоимость проезда для легковых автомобилей составит 653 рубля», — процитировал пресс-службу РБК.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября Минтранс РФ сообщил, что на стадии обсуждения находится проект федерального закона об увеличении почти в семь раз штрафов за неоплату проезда по платным автодорогам — с 1,5 до 10 тыс. рублей для легковых машин и с 5 до 30 тыс. рублей — для грузовиков.

Для иностранных перевозчиков штраф может вырасти до 50 тыс. рублей. Для всех нарушителей предлагается отменить скидку в 50% при оплате в течение первых 20 дней. Сегодня в установленный законом пятидневный срок не оплачивается 57% проездов, а суммы штрафов сопоставимы с ценой самого проезда, отметили в ведомстве.