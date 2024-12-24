Москва, 24 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеслав Фокин осуждён на шесть лет и шесть месяцев колонии по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщила 24 декабря в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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Отмечается, что Басманный районный суд признал виновными, помимо Фокина, бывшего заместителя начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрия Тахтаулова и двух предпринимателей — Виталия Абрамова и Андрея Школьникова по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

«Суд назначил Тахтаулову Д. Ю. и Фокину В. В. , каждому, наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением звания «полковник полиции. Школьникову А. В. и Абрамову В. В., каждому, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в публикации.

Как ранее передавало ИА Регнум, в 2021 году сотрудники управления по вопросам миграции получили от контролируемой бизнесменами Абрамовым и Школьниковым компании ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан с ложными данными о целях посещения России, и на основании этих ходатайств указанные сотрудники полиции незаконно оформляли им приглашения на въезд.

18 декабря в Москве задержали банду, фиктивно трудоустроившую больше 1 тыс. нелегально въехавших на территорию РФ иностранных граждан. Отмечается, что доход от преступной деятельности фигурантов составил свыше 30 млн рублей.