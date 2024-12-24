Москва, 24 декабря, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Чучело жирафа Самсона из Московского зоопарка, прожившего 30 лет, доставили в Дарвиновский музей. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба учреждения.

darwinmuseum.ru

«Знаменитый обитатель Московского зоопарка и любимец всех москвичей, жираф Самсон, украсил визитную карточку Дарвиновского музея экспозицию «Саванна», — указано в Telegram-канале музея.

Он стал самым высоким жирафом в музейной коллекции, достигнув при жизни 5 м. А ещё первым животным, у которого есть полное ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов.

В Москву Самсон приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга и стал одной из главных достопримечательностей зоопарка, отмечается в сообщении. Дирекция Московского зоопарка решила увековечить легендарного питомца, передав его шкуру музею. Над изготовлением экспоната трудилась мастерская Александра Соколова. Работы велись в специальном помещении с 7-метровыми потолкамии подъёмники.

В самом музее для установки Самсона был переделан подиум с обитателями Африки. В пресс-службе поделились, что нильский крокодил неохотно переехал на время в служебный коридор.

Новость дополняется