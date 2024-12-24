Москва, 24 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Реакция общества на отзыв советом улемов Духовного управления мусульман России фетвы о многожёнстве слишком позитивна, но проблема радикального ислама в стране пока не решена. Об этом 24 декабря заявил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Олег Елков/ТАСС

«Новость о том, что Совет улемов ДУМ РФ всё-таки отозвал фетву (разрешение) на многожёнство, среди многих вызвала уж слишком сильно позитивную реакцию. А с чего вдруг такой оптимизм? Как будто мы в одночасье победили всех исламистов-радикалов и сторонников международного терроризма», — написал Кабанов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в действительности провокаторы из ДУМ провели относительно успешную антироссийскую информационную акцию в пику выступлению президента РФ Владимира Путина. И получили всего лишь предупреждение вместо уголовного расследования за попытки изменения конституционного строя страны.

Кроме того, сторонники радикалов использовали ситуацию, чтобы показать, что в России ислам якобы притесняют. По словам Кабанова, радикалы провели разведку боем, проверив российскую государственную систему на прочность.

Однако, отметил Кабанов, российское общество и власть едва ли не «впервые столь оперативно выступили с единой позицией».

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря зампредседателя совета и ДУМ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что совет улемов позволил мужчинам-мусульманам заключать до четырёх религиозных браков (никахов). Генеральная прокуратура 23 декабря внесла представление председателю совета муфтиев России Равилю Гайнутдину из-за фетвы о многожёнстве, так как она противоречит законодательству России и основам государственной семейной политики.

Совет улемов ДУМ на следующий день объявил, что отозвал фетву о многожёнстве. Решение принято в связи с предупреждением со стороны Генпрокуратуры, а также с учётом реакции российского общества.

Главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова в своём Telegram-канале подчеркнула, что ДУМ даже не смог признать свою ошибку, продолжая заигрывать с радикальной паствой — мы, мол, хотели, но кругом враги.

«И если не с кем дискутировать, то это разделение: эти не слышат нас, мы не слышим их. В последнее время из ДУМ исходит много провокаций. Ненадежные там собрались товарищи», — указала она.

Ещё в сентябре исламовед Роман Силантьев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина инициировать запрет Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ). Он тогда отметил, что структуры, подконтрольные муфтию Равилю Гайнутдину, наиболее криминализированными религиозные организации страны.

Силантьев указал, что СМР и ДУМ чаще других мусульманских организаций фигурируют в скандалах и криминальной хронике, хотя контролируют не более 9% зарегистрированных и не более 7% реально действующих мусульманских общин России.