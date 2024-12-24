Москва, 24 декабря, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Исследование о положении русского языка, подготовленное Государственным институтом имени Пушкина, показало, что он является седьмым по распространённости среди языков мира. Об этом 24 декабря рассказал и. о. ректора института Никита Гусев.

«По параметру «распространённость языков мира» русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным», — заявил он на пресс-конференции «Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка».

Гусев уточнил, что в ходе исследования также учитывался ареал распространения языков по количеству стран, где таковые используют. Он отметил, что исследователи определили рейтинг языков по количеству международных организаций, где они являются официальным рабочим языком.

«По статусу в международных организациях русский язык занимает четвёртую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку», — пояснил он.

По словам и. о. ректора вуза, русский язык занял седьмое место в параметре «Языки по количеству периодических изданий», шестое — в цифровой сфере, а в общем индексе глобальной конкурентоспособности языков вошёл в пятерку лучших, заняв пятое место.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что для России является важным поддерживать значение русского языка, который нужен для общения всех народов страны. Глава государства напомнил, что в стране проживает 190 этносов и потому имеется большое количество языков.

Российский лидер в начале ноября отмечал, что Россия сейчас укрепляет свои позиции в мире, из-за чего интерес к русскому языку растёт. По словам Путина, подобные процессы наблюдаются и в экономике — интерес к определённым валютам в мире зависит от величины экономики страны-эмитента.