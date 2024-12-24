Москва, 24 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, «безусловно», начнутся в 2025 году. Об этом 24 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Конечно, в следующем году начнётся переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой», — рассказала она свою точку зрения журналистам.

Матвиенко отметила, что при переговорах нужны компромиссы, но должно быть жёсткое соблюдение условий, о которых заявила Россия. Президент РФ Владимир Путин неоднократно их называл, напомнила спикер Совфеда. Основой мирного урегулирования ситуации должны стать стамбульские договорённости, когда-то сорванные Киевом.

Как передавало ИА Регнум, Путин 19 декабря очередной раз заявил, что Россия всегда открыта для переговоров по Украине, но Киев отказывается от них. Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона согласовала условия мирного соглашения. Но потом Киев по указанию тогдашнего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона отказался от них.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко 23 декабря заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежными. По его мнению, Украине нужно готовиться к варианту, который будет далёк от Минских соглашений или стамбульских договорённостей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 декабря заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. Он закончится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление венгерского премьера, напомнил, что киевский режим не показывает никакого интереса к переговорам. Между тем Москва всегда готова к урегулированию конфликта.