Ижевск, 24 декабря, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Сотрудники зоопарка Удмуртии проведут цикл выездных лекций «По следам белого медведя». В рамках проекта они расскажут детям о крупнейшем сухопутном хищнике и почему так важно заботиться о сохранении его популяции. Образовательная программа стартовала при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Зоопарк Удмуртии проведет цикл лекций «По следам белого медведя»

Белый медведь — это один из видов-биоиндикаторов арктических экосистем. К таким видам также относятся северный олень, атлантический морж и белая чайка. Состояние их популяции помогает ученым оценить состояние экосистемы региона.

На интерактивных лекциях школьники смогут сравнить размер руки с отпечатком лапы взрослого медведя, а также потрогать фрагмент шерсти белого медведя.

Лекция «По следам белого медведя» была представлена в феврале 2024 года в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Дней белого медведя во время проведения международной выставки-форума «Россия».

Под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. При поддержке компании разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Кроме того, «Роснефть» реализует программу по спасению и реабилитации молодых белых медведей, оставшихся в дикой природе без опеки матери.