Лиссабон, 24 декабря, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Порядка 250 кораблей с сокровищами лежат в районе архипелагов Азорские острова и Мадейра, а также на материковой части Португалии. Об этом сообщил подводный археолог Александр Монтейру.

US Navy/via Globallookpress.com

Он составил карту затонувших в этих регионах кораблей, которая включает 8620 затонувших после 1500 года судов.

«На ней около 7500 кораблей для материкового побережья, около 1000 для Азорских островов и 120 кораблей для побережья Мадейры. Там они потерпели крушение», — процитировал его портал Observador.

По словам археолога, около 250 судов могут содержать на борту потерянные сокровища. В пример он привёл обнаруженную информацию об испанском корабле Nossa Senhora do Rosario 1589 года, затонувшем возле полуострова Троя. Согласно архивным записям, официально борт перевозил 22 т золота и серебра.

При этом исследователь отметил, что данные о корабле уже опубликованы, но правительство Португалии не спешит проводить экспедицию.

Археолог также поделился, что однажды обнаружил упоминание о корабле Nossa Senhora da Luz, пропавшем в 1615 году возле острова Фаял. Четыре года он изучал архивы, а само место кораблекрушения смог найти при первом же погружении.

Как сообщило ИА Регнум, в июне текущего года археологи обнаружили в Чёрном море у побережья Абхазии фрагменты сооружений, относящихся, предположительно, к средневековому периоду. Были найдены остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами, поделились учёные. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика.

Также в акватории на глубине около 50 м на удалении до 5 км от берега археологи обнаружили амфору. Предположительно, находка входила в груз корабля, потерпевшего кораблекрушение.