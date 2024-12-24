Москва, 24 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Первый опытный состав скоростного поезда Москва — Санкт-Петербург будет запущен к концу 2026 года. Об этом 24 декабря заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе открытого диалога в Национальном центре «Россия».

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«И начиная с 2028 года по 2030 год [планируется] поставить около 30 составов высокоскоростных для высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург», — заявил Мантуров.

Он отметил, что национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» в ближайшие годы обеспечит развитие авиастроительной, судостроительной отраслей, транспортного машиностроения, производства электро — и гибридного транспорта.

Как передавало ИА Регнум, в середине февраля министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что выпуск российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется на базе производственных мощностей группы «Синара» и «Трансмашхолдинга». Он уточнил, что РЖД на протяжении нескольких лет занимается проектированием такого поезда.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что правительство подготовило документы для запуска нацпроектов, реализация которых начнётся с 2025 года. Одним из новых проектов является «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Он предполагает развитие сферы инновационного транспорта, в том числе ВСМ.