Москва, 24 декабря, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Компания Mediascope будет считать охват аудитории в «Дзене». Об этом заявили в пресс-службе платформы 24 декабря.

Илья Наймушин/РИА Новости

Благодаря запуску бета-версии нового инструмента подсчёта медиа впервые смогут увидеть свои суммарные охваты в новостях и блогах, рассказали в пресс-службе.

В основу измерений ляжет методология Cross Web, которую используют для измерения крупнейших площадок российского сегмента интернета. В ней покажут охват аудитории из России старше 12 лет, рассказали в «Дзене».

Кроме того, сообщается, что первыми пользователями бета-версии станут 30 крупнейших новостных медиа, а затем к инструменту получат доступ и остальные СМИ, активно развивающиеся на платформе.

«С новыми данными медиа смогут проанализировать взаимодействие пользователей «Дзена» с новостным контентом. Инструмент покажет, насколько аудитория блогов и новостей пересекается. Благодаря этим данным СМИ смогут улучшить контентные стратегии и увеличить охваты на платформе», — сообщил представитель пресс-службы в беседе с ТАСС.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 декабря «Дзен» подвёл итоги года: в 2024 году к контентной платформе присоединилось более 1 млн новых авторов, а количество тематических каналов превысило 3 тыс. Отмечается, что число создателей контента, монетизирующих материалы, выросло на 20% за год, а ежедневная аудитория платформы составила 30 млн человек. Суммарно за год пользователи провели в «Дзене» 5 млрд часов, сообщили в пресс-службе.

20 мая VK и Дзен запустили бесплатный онлайн-курс для авторов контента в формате статей и длинных видео. Сообщалось, что эксперты и сотрудники «Дзена» расскажут студентам о правилах платформы, трендах внутри «Дзена», особенностях оформления материалов, подключении монетизации и работе с SEO-оптимизацией.