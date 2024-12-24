Киев, 24 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) приказало воинским частям готовиться принимать большое количество новобранцев в связи с ожидаемым снижением призывного возраста до 18 лет. Об этом 24 декабря сообщило издание «Полтавщина», ссылаясь на информацию от представителя 17-й полтавской бригады национальной гвардии Сергея Лунича.

Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной раде и ожидает одобрения, а вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили воинским частям готовиться к прибытию новобранцев», — говорится в материале.

Лунич также сообщил, что в его бригаде ожидают скорого прибытия призывников в возрасте около 20 лет. Поручено организовать всё для немедленного обучения новобранцев.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США требует от киевского режима снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы увеличить численность армии. 4 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украине следует принять сложные решения по мобилизации, учитывая нехватку личного состава в рядах ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 декабря назвала вопросом времени снижение мобилизационного возраста на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен длить конфликт, так как потеряет власть в случае завершения боевых действий, отметила она.

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря не исключил снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Это не изменит ситуацию на поле боя, но будет преступлением киевского режима, подчеркнул глава государства.