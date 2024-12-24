Иркутск, 24 декабря, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Графические кассы самообслуживания установили на автозаправках «Роснефти» в Восточной и Западной Сибири. С их помощью можно без кассира оплатить заправку и покупку сопутствующих товаров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На заправках «Роснефти» в Сибири появились новые кассы самообслуживания

В этот раз специалисты компании «Сибинтек», IT-интегратора «Роснефти», установили 47 терминалов. Так, 18 касс нового образца появилось в Иркутской области, 10 — в Красноярском крае, 14 — на АЗК в Алтайском крае и 5 — на заправочных станциях в Томской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На заправках «Роснефти» в Сибири появились новые кассы самообслуживания

Проект по внедрению графических касс самообслуживания был запущен в сентябре 2023 года. В настоящее время новое оборудование установлено на более чем 300 АЗС компании в центральных регионах России, Поволжье, на Юге, Урале, в Западной и Восточной Сибири. В течение 2025 года планируется установить ещё более 1000 новых кассовых автоматов.