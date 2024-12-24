Донецк, 24 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Количество обстрелов Донецка со стороны украинских формирований в 2024 году снизилось из-за отдаления линии фронта. Об этом 24 декабря рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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По словам Пушилина, за год армия России освободила в регионе достаточно много населённых пунктов, и особенно — во второй половине года.

«Мы видим очень положительные изменения, связанные с освобождением Авдеевки и, конечно, с меньшим количеством обстрелов, назовём это так, аккуратно», — заявил он на пресс-конференции в Донецке.

Глава ДНР уточнил, что после освобождения Курахово ожидается уменьшение количества обстрелов украинскими боевиками Кировского и Петровского районов Донецка.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря украинские войска произвели ракетный обстрел города Рыльска в Курской области, в ходе которого было зафиксировали около 15 прилётов. При ударе пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты — Дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть. По предварительным данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, при ракетной атаке ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребёнок.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 20 декабря заявил, что ответ России на обстрел украинскими формированиями Рыльска обязательно последует. Дипломат подчеркнул, что этим киевский режим сделал недвусмысленный шаг по эскалации конфликта.