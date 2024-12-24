Москва, 24 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Народный артист России, режиссёр, худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский выступил в поддержку израильтян, погибших от действий боевиков палестинского движения ХАМАС. Он снял ряд видеороликов для израильского сайта «7 Октября», а также организовал акцию в театре.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Марк Розовский

В одном из видеообращений Розовский рассказал про погибшего 23-летнего Бен Бенционна Хасида. Он был младшим ребёнком в семье и единственным сыном, родившемся после трёх сестер. Молодой человек увлекался футболом и боксом.

Также режиссёр рассказал про убитого отступавшими боевиками 79-летнего Авраама Мундера. Он любил пение, поэзию и единственного внука.

Кроме того, Розовский в театре «У Никитских ворот» провёл вечер, посвященный жертвам нападения ХАМАС на жителей Израиля. В фойе организовали выставку фотографий тех, кто погиб от рук боевиков или пропал без вести при их нападении.

Российский режиссёр и мультипликатор, лауреат Государственной премии РФ Гарри Бардин в ходе акции в театре показал анимационный фильм «Плач на все времена», созданный в память о жертвах. Эммануил Виторган, Леонид Ярмольник, Леонид Каневский в ходе акции читали стихи, посвящённые погибшим. Розовский прочёл собственное стихотворение.

Как передавало ИА Регнум, боевики ХАМАС напали на приграничные территории Израиля 7 октября 2023 года. Они провели массированный ракетный обстрел, а также ворвались в ряд населённых пунктов, убивая и захватывая израильтян в заложники.

Армия обороны Израиля выбила боевиков из страны, после чего ведёт бои с движением на территории сектора Газа. ХАМАС продолжают удерживать заложников.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года очередной раз призвал прекратить боевые действия в секторе Газа и свести к минимуму страдания палестинского народа. Нужно сделать всё, чтобы конфликтующие стороны договорились, подчеркнул он.