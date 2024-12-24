Москва, 24 декабря, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Возможное ограничение на звонки в мессенджерах, о котором задумались в Минцифры и Роскомнадзоре, является жёсткой, но вынужденной мерой. Об этом 24 декабря заявил адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов в разговоре с ИА Регнум. Специалист связал такую инициативу с участившимися случаями, когда вымогательством денег эпизод не заканчивается.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

24 декабря газета «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщила о том, что Минцифры и РКН обсуждают возможность введения запрета на звонки в мессенджерах. Эта мера призвана ограничить активность мошенников. По данным операторов связи, 40% звонков через мессенджеры совершают мошенники, причем 70% из них — из-за рубежа.

«Да, действительно, такая инициатива обозначена. Она является жёсткой, но вынужденной. Со своей стороны, я не жду того, что данная инициатива будет реализована. Но это очередной сигнал обществу о том, что давайте ответственно относиться к внешним контактам. Когда вам звонят, предлагают что-то скинуть, перейти по ссылкам или просто запугивают через телефон — лучше действительно прервать разговор. И если есть сомнения и опасения, действительно связаться с правоохранителями по исходящему вызову на номер дежурной части либо на всем известный — 112»,— сообщил Баранов.

Эксперт согласен с тем, что подобные действия ведомств вызваны участившимися случаями, когда телефонное мошенничество не ограничивается вымогательством денег. Поджоги, хулиганства и другие противоправные действия, на которые мошенники толкают доверчивых граждан, могут привести к печальным последствиям.

«Отчасти именно с этими доводами связаны нынешние инициативы. Потому что раньше люди теряли денежные средства. Но сейчас с помощью входящих телефонных звонков злоумышленники провоцируют на совершение преступлений и, к сожалению, даже терактов. Что, конечно, является недопустимым. В очередной раз прошу наших сограждан проявлять бдительность с незнакомцами в ходе переписки или в ходе телефонных разговоров»,— пояснил специалист.

Баранов уточнил, что ограничение трафика на входящие голосовые звонки из-за границы будет менее катастрофической мерой, нежели полный запрет. Но тогда люди не смогут общаться в мессенджерах со своими друзьями, родственниками, которые живут за рубежом.

«Есть один из вариантов, как этот вопрос можно было бы победить. Это, конечно, полная верификация тех номеров, которые доступны. Если это кол-центр обувного магазина, регистрируйся! И оператор твой звонок будет пропускать. Если телефон совершает больше 100 звонков в день, причём это большая цифра, я бы, грубо говоря, 15 звонков предложил, то тоже обязательно верификацию номера. У нас присваивается, например, ИНН человеку один раз, и он всю жизнь с ним живёт. Номер пенсионного. Также в принципе можно приставить номер телефона конкретному человеку. Это довольно радикальный, но вполне себе реальный шаг. Потому что проблема достигла действительно национальных масштабов»,— сообщил эксперт.

Проблема, связанная с телефонным мошенничеством, каждый раз выходит на новый уровень, считает специалист. Он также добавил, что злоумышленники не сидят на месте и после новых запретов тех или иных мессенджеров быстро переориентируются на другие платформы.

«К сожалению, мошенники не то что не сидят на месте, а идут семимильными шагами. Придумывают новые способы для совершения преступлений и увеличения совершений преступлений. Но если ограничить связь в мессенджерах, то это, конечно, положительно скажется на безопасности, однозначно. Но очень негативно скажется на реализации прав и свобод общения наших сограждан. И сейчас, как всегда, законодатели будут оценивать данную инициативу, стоя перед сложным выбором баланса интересов»,— подытожил Баранов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законодательный орган рассмотрит законопроект по защите от мошенников, действующих в соцсетях под видом благотворительных организаций. Он отметил, что благотворительные фонды должны будут создавать официальную страницу в соцсетях, которая будет проходить идентификацию и аутентификацию через портал «Госуслуги».

Кроме того, 13 декабря в РКН заявили, что доступ к мессенджеру Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

Viber чаще всего становился основным инструментом для мошенников, так как шифровал все разговоры и не требовал подтверждения личности, заявил член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с ИА Регнум. Депутат также сообщил, что иностранные спецслужбы могли использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами.