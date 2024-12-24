* Лазареву — запрещённая в России организация

Москва, 24 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 6,5 года колонии за пропаганду терроризма.

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«Признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной и заочно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев», — зачитал решение судья, слова которого процитировал ТАСС.

Суд также запретил на четыре года заочно осуждённой заниматься деятельностью по администрированию интернет-ресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Лазарева призналась, что хотела бы вернуться в Россию и мечтает об этом. Вместе с тем телеведущая отметила, что существует вариант, при котором она не сможет вернуться в Россию, так как в отношении неё было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Прокуратура Москвы в ноябре утвердила обвинительное заключение против Лазаревой по уголовному делу об оправдании терроризма. В надзорном ведомстве напомнили, что в августе 2023 года телеведущая в одном из интервью заявила о допустимости осуществления террористических атак дронам на российские города, чем публично оправдала терроризм.

Лазарева 11 октября назвала «неразберихой» объявление её в международный розыск. Она также заявила, что уверена в том, что «политическое преследование» со стороны российского правосудия не будет поводом для розыска её Интерполом. Ранее в октябре телеведущую в России объявили в международный розыск.