Курск, 24 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. «Корпорация развития Курской области», генеральный директор которой арестован, в 2023 году заключила два госконтракта на 3,2 млрд рублей на возведение фортификаций. Это следует из информации на сайте системы закупок rusprofile.

Семен Лиходеев/ТАСС

Согласно данным, корпорация с 2015 по 2024 годы заключила в общей сложности 135 госконтрактов. А в марте 2023 года были заключены два госконтракта на сумму чуть больше 3,2 млрд рублей с областным казённым учреждением «Управление капитального строительства Курской области», учредителем которого выступает министерство строительства региона.

На данный момент контракты в стадии исполнения, однако документы по ним в системе закупок отсутствуют. В качестве конечного срока исполнения указано 31 декабря 2024 года.

Корпорация является генеральным подрядчиком по ряду важных объектов, которые возводятся для государственных нужд.

Как ранее передавало ИА Регнум, гендиректора корпорации Владимира Лукина задержали 20 декабря по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в необоснованном расходовании бюджетных средств на сумму более 173 млн рублей.

Ранее по этому делу арестовали заместителя Лукина Игоря Грабина, ему также предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Грабин работал в компании с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года.

23 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что уволил Лукина с должности. Он также поручил провести комплексную проверку деятельности «Корпорации развития Курской области». Хинштейн подчеркнул приоритетность борьбы с коррупцией и контроля за расходом бюджетных средств.