Москва, 24 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли более 200 боевиков и бронетранспортёр в приграничных районах Курской области. Об этом 24 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в общей сложности за время вторжения в приграничье Курской области украинская армия лишилась свыше 43 510 военных, 253 танков, 194 боевых машин пехоты, 136 БТР, 1316 боевых бронированных машин, 1179 автомобилей, 324 артиллерийских орудия и множества другой военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения российской группировки войск «Север» 21 декабря нанесли поражение сразу 14 подразделениям украинской армии в курском приграничье. Боестолкновения произошли у населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька.

Расчёт беспилотников крымских десантников 18 декабря подбил американский танк Abrams у Новоивановки в Курской области. Для уничтожения боевой машины противника российские военные использовали два FPV-дрона, управляемых через оптоволоконные провода, на которые не может воздействовать система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).