Москва, 24 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Пакистан готов принять российских туристов на горном курорте Скарду, который особенно хорош зимой. Об этом заявил министр энергетики республики Аваис Легари.

Red Bull Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Пакистан — это рай. Пакистан <…> открыл сейчас одно из своих самых красивых туристических направлений — Скарду, которое находится в северных районах, где расположены Гималайские горы», — рассказал он ТАСС.

Легари отметил, что там действует международное авиасообщение. Возможность совершать перелёты и проводить финансовые расчёты позволяет российским туристам открыть для себя новое направление.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 декабря сообщила, что Россия готова рассмотреть возможность упростить визовый режим с Пакистаном. Стороны обсуждают проект соответствующего межправительственного соглашения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в октябре посетила Пакистан с рабочим визитом. Она передала главе республики Асифу Али Зардари послание президента РФ Владимира Путина. Российский политик, выступая на специальном пленарном заседании пакистанского сената, подчеркнула, что Москва и Исламабад не прерывали диалог даже в самые сложные времена.