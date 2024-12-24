Бердянск, Запорожская область, 24 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. В Бердянске взорвался автомобиль главы горсовета Василия Нечета. Он получил ранение, сообщило 24 декабря украинское издание «Общественное».

соцсети

«Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует», — заявил назначенный киевским режимом и. о. начальника Бердянской администрации Николай Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке 9 декабря взорвался автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado. Водитель машины погиб, его жена получила ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что взрывчатку заложил в автомобиль украинский диверсант. На допросе он дал признательные показания.