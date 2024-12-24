Красногорск, 24 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске во время детского утренника воспитательница привязала двухлетнего ребёнка с нарушением развития речи к стулу. Родители узнали об этом случайно, когда просматривали фотографии с утренника и на одной из них на заднем плане увидели своего сына связанным и плачущим. В образовательном учреждении родителям заявили, что мальчик гиперактивный, и такой метод воспитания не несёт вреда и даже утверждён психологами. Об этом ИА Регнум рассказали родители мальчика.

ИА Регнуми

В семье мальчика рассказали, что ничего не знали о таком методе ранее и не узнали бы, если бы кто-то не решил сфотографировать девочку, которая делает снеговика из бумаги.

«Сначала не придали значения этой фотографии. А потом увидели. Ребёнок в возрасте 2 года 8 месяцев. Он ещё не умеет говорить и не мог пожаловаться родителям на то, что его пристегнули к стулу. Мы это увидели случайно на следующий день, когда воспитательница прислала фотографии всех детей во время занятий по аппликации. На заднем плане наш ребенок плачет, пристёгнутый к стулу», — рассказала Светлана, бабушка мальчика.

У мальчика задержка развития речи и ему трудно адаптироваться к социуму сверстников. Как говорит бабушка, он активный, как и все дети в его возрасте. В сентябре он сломал руку и его приводили в группу на 2–3 часа, чтобы он общался с другими детками.

После того как родители увидели на фотографии своего привязанного к стулу ребенка, они обратились в Министерство образования и в сам детский сад, но там, по словам родителей, их попросили не придавать огласке ситуацию.

«В группе заведующая сказала, что ребёнок разбрасывал клей и его решили успокоить таким способом. Якобы в данном методе нет ничего критичного, и он одобрен психологами. Но у нас трое детей, и мы никогда дома не используем такие методы, да и впервые о них слышим», — уточнили в семье.

Редакция ИА Регнум связалась с директором гимназии в Красногорске, к которой относится группа дошкольного образования. Директор Наталья Сергеева рассказала, что конфликт был улажен и у родителей претензий нет.

«Родители согласились, что их сын гиперактивный, и не увидели ничего плохого в том, что на него накинули верёвку. Единственное, попросили поменять воспитательницу. Но никаких претензий они не имеют», — рассказала директор.

Но в семье мальчика заявили, что никаких решений о примирении они не принимали и требуют разобраться в ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Солнечногорске следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, протащившей детей по асфальту, держа за шиворот. Об этом 29 октября сообщили в главном управлении СК РФ по Московской области.