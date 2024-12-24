Москва, 24 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург вручит орден «За заслуги перед Отечеством» I степени директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Об этом 24 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кирилл Зыков/РИА Новости Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

«Президент работает сегодня в Петербурге. Сегодня позанимаемся делами культурными. Президент встретится с Пиотровским, наградит Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Вручит заслуженный орден», — заявил представитель Кремля.

Глава государства подписал указ о награждении директора Эрмитажа 8 декабря. Пиотровского удостоили награды за большой вклад в развитие отечественной культуры искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Тем же указом Путин наградил актрису театра и кино Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Однако Песков отметил, что личной встречи у президента с народной артисткой СССР не планируется.

«Фрейндлих — нет. Не планирует [посетить]. Вы знаете, он её поздравлял с юбилеем», — напомнил спикер Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Фрейндлих отметила 90-летний юбилей. Президент пожелал ей успехов, здоровья и всего самого доброго. По его словам, актриса за годы творческого пути внесла неоценимый вклад в развитие отечественного искусства, создав целую плеяду ярких самобытных работ.