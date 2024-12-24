Пхеньян, 24 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Русская песня «Довоюй, родной» стала популярной в КНДР после того, как её спели во время концерта в ноябре. Об этом 24 декабря заявила в Telegram-канале пресс-служба посольства РФ в Пхеньяне.

Кадр из видео

Отмечается, что песня жён военных — участников специальной военной операции впервые была исполнена на русском и корейском языках на концерте по случаю официального визита в КНДР министра обороны России Андрея Белоусова.

«Трогательная композиция нашла отклик в сердцах корейцев и теперь набирает популярность по всей стране. После трансляции по местному телевидению в рамках самого концерта её уже не раз крутили в ресторанах, кофейнях и других общественных местах», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября Белоусов прибыл в Пхеньян с визитом для проведения ряда двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики. В международном аэропорту Сунан Пхеньяна его встречал коллега Но Гван Чхоль. В ходе визита он возложил в Пхеньяне цветы к монументу Освобождения.

В июне президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Глава государства тогда указал на то, что РФ десятилетиями противостоит навязываемой США империалистической политике и ценит политическую поддержку Пхеньяна, в том числе по конфликту на Украине.