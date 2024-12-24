Москва, 24 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Создатели постановки «Соборная площадь» смогли выполнить непростую задачу — рассказать об истории Смутного времени. Такое мнение высказала генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

«Как рассказать об истории страны нескучно — этот вопрос волнует сегодня всех музейных специалистов», — сказала она агентству городских новостей «Москва». По словам Трапковой, в постановке «Соборная площадь» действия переносят нас в Казань конца XVI века, Москву и Нижний Новгород начала XVII века, знакомят с историческими персонажами.

Эксперт добавила, что постановка «Соборная площадь» не просто отстранённый урок истории — зритель сам становится участником героических событий. «Это яркий пример исторически точного и захватывающего представления, которое позволяет погрузиться в наше прошлое. А для его более подробного изучения можно после просмотра прийти в Музей Москвы», — добавила Анна Трапкова. Премьерные показы спектакля «Соборная площадь» состоялись в кинопарке «Москино» в минувшие выходные. Постановки будут идти до 23 февраля 2025 года по выходным дням и ежедневно в новогодние каникулы, в день два сеанса — в 17:00 и в 18:30.

Показы проходят в кинопарке в декорации «Соборная площадь Москвы» на открытом воздухе. Для зрителей предусмотрена крытая тёплая трибуна на 300 человек с инфракрасными обогревающими лампами и сиденьями с подогревом.