Мурманск, 24 декабря, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Мурманске шестилетний мальчик перепутал газировку с водкой и случайно выпил стакан спиртного. Это произошло на дне рождения его отца. Сейчас ребёнок находится в больнице с отравлением алкоголем, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В процессе празднования отец вместе с другом вышли на балкон. Алкоголь в это время стоял разлитым по стаканам на праздничном столе. Несовершеннолетний схватил со стола стакан с прозрачной жидкостью и выпил его, подумав, что в стакане лимонад. Через некоторое время ему стало плохо, и отец вызвал ребенку скорую помощь», — сообщил источник.

Врачи госпитализировали мальчика с острым отравлением алкоголем в отделение реанимации.

«В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает. Утром 23 декабря он был переведен в отделение педиатрии», — уточнил источник.

Соседи никогда не жаловались на членов семьи и характеризуют их положительно, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состоят.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое подростков отравились спиртосодержащей жидкостью в Тобольском районе Тюменской области. Врачи оказали детям помощь, их состояние удовлетворительное.