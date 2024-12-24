Киев, 24 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Киевский режим требует от стран — участниц Евросоюза прекратить оказывать помощь беженцам с Украины, чтобы те возвращались на родину. Об этом 24 декабря сообщила испанская газета El País.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, на данный момент от 6 до 10 млн жителей Украины продолжают находиться за границей, и Киев хочет их вернуть на фоне глубокой демографической проблемы, изучая все возможные для этого решения.

«Он [Киев] выступает за то, чтобы страны — члены ЕС в качестве меры давления прекратили помощь беженцам, а мужчины военного возраста не имели доступа к консульским услугам», — говорится в публикации.

Как отметила в беседе с изданием социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация в стране является огромной проблемой, и Украина сейчас занимает первое место в мире по снижению численности населения. Она отметила, что созданное Киевом министерство единства должно стимулировать возвращение уехавших за рубеж украинцев, однако пока непонятно, каким образом это сделать

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря Госпогранслужба Украины сообщила, что за сутки территорию страны покинуло 75 тыс. человек, что стало рекордным показателем за последние годы. Уточнялось, что самая большая нагрузка пришлась на украинско-польскую границу и Львовскую область.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в конце июля отмечал, что живущих в ЕС украинцев необходимо вынудить вернуться на родину. В сентябре он призвал Брюссель остановить выплату пособия беженцам с Украины, добавив, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в середине июля заявила, что западные страны начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что других способов пополнить ряды Вооружённых сил Украины у НАТО нет. По словам дипломата, киевский режим намерен взять в новобранцы даже тех украинцев, у которых есть второе гражданство или вид на жительство в других странах.