Сараево, 24 декабря, 2024, 13:31 — ИА Регнум. НАТО выбрало Украину в качестве полигона для войны с Россией. Об этом 24 декабря заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью с изданием Politika.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Президент Республики Сербской Милорад Додик

Додик рассказал о хороших взаимоотношениях и диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным и напомнил о нарушении Минских соглашений со стороны стран альянса.

«России удалось консолидировать общество, она победила. Не Украина, потому что Путин сам мне подтвердил, что это никогда и не было его целью. Целью было разгромить НАТО на территории Украины, которое выбрало Украину в качестве полигона для войны с Россией», — отметил он.

Президент Республики Сербской также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД страны Анналена Бербок создавали антироссийский фронт в Евросоюзе, но из-за давления со стороны нынешнего президента США Джо Байдена экономическая ситуация в ФРГ только усугубилась.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, так как дальше было невозможно стоять на месте и терпеть, пока ситуация ухудшится. Он напомнил о том, что киевский режим открыто объявил, что не будет исполнять Минские соглашения, а также заявил претензии на создание оружия массового уничтожения.

13 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложения заморозить конфликт на Украине по линии соприкосновения — это те же Минские договорённости в новой упаковке, даже хуже. Он добавил, что никто на Западе не говорит о необходимости вернуть русскоговорящим жителям Украины право разговаривать, обучаться и получать информацию на русском языке. Министр подчеркнул, что любая администрация США желает ослабления России и хочет подавить её как конкурента.

Путин в июне также отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившиеся с Россией в 2022 году, заявлял он. Позже президент уточнил, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.