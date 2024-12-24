Москва, 24 декабря, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Для лидеров государств неформальный саммит СНГ является хорошей возможностью провести двухсторонние контакты и сверить часы. Об этом 24 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Дмитрий Дудо

По его словам, отдельная встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не планируется, но есть возможность пообщаться на полях саммита при необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин напомнил, что лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в конце декабря проведут традиционную неформальную встречу. Многосторонняя программа в Санкт-Петербурге ожидается в основном 25 и 26 декабря. В 2024 году председательствует Россия, в следующем эстафетная палочка перейдёт к Таджикистану. 25 декабря Путин подведет итоги российского председательства в СНГ, после этого лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

На заседании Совета глав государств СНГ в Москве 8 октября Путин заявил, что страны — члены СНГ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. Президент добавил, что это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.