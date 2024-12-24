Москва, 24 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Российская сторона открыта к урегулированию конфликта на Украине путём переговоров, но киевский режим не проявляет готовности к диалогу. Об этом 24 декабря заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что боевые действия на Украине завершатся в 2025 году или мирным соглашением, или уничтожением одной из воюющих сторон, Песков напомнил позицию президента России Владимира Путина.

«Как неоднократно говорил президент, мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу операцию», — отметилм Песков.

Представитель Кремля добавил, что динамика спецоперации на Украине «говорит сама за себя». Россия продолжает выполнять свои задачи и идёт вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, одним из условий Москвы для переговоров с Украиной является официальный отказ Киева от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевский режим должен признать сложившиеся территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что Москва всегда была готова к переговорам по Украине. Киев сам отказался от такого варианта. Глава государства напомнил, что в Стамбуле в июле 2022 года были достигнуты договорённости с украинской стороной. Но киевский режим под влиянием бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона отказался от них.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко 23 декабря заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежностью. Он отметил, что Киев не может рассчитывать на вариант, подобный Минским соглашениям или стамбульским договорённостям.