Москва, 24 декабря, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки в России в сложившейся ситуации опасно, так как это приведёт к новому росту темпов инфляции. Об этом говорится в ответе Центрального банка РФ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), опубликованном 24 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — процитировало ответ «РИА Новости».

По мнению Центробанка, даже при условии, что дешёвые кредиты направят на инвестиции, это не поможет обеспечить предприятия дополнительными ресурсами немедленно. При дефиците рабочей силы и необходимых производительных мощностей приток денег только обострит конкуренцию за имеющиеся возможности, что приведёт к росту издержек и цен на продукцию.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк РФ поднял ключевую ставку до рекордных 21% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила её повышения до конца года. Но в ходе заседания Банка России 20 декабря ставку сохранили на том же уровне.

Экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что сохранение ключевой ставки стало неожиданностью. Он ожидал её повышения на один или два процентных пункта, так как инфляция к середине декабря составляла 9,5%, что гораздо выше, чем целевой показатель в 4%. Многие банки также ожидали повышения ставки и за неделю до этого улучшили условия по вкладам.