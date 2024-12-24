Будапешт, 24 декабря, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Венгрия считает президента России Владимира Путина честным партнёром. Об этом 24 декабря заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В мире должно быть как можно больше стран, заинтересованных в успехе венгров. Новому американскому президенту [Дональду Трампу] нравится Венгрия. Председатель КНР [Си Цзиньпин] посетил две страны Евросоюза — Францию ​​и нас. Наш друг — президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган], наш честный партнёр — президент России, наш хороший друг — премьер-министр Израиля [Биньямин Нетаньяху]», — процитировало его издание Magyar Nemzet.

По его словам, в истории венгерской дипломатии ранее подобного не наблюдалось. Орбан подчеркнул, что внешняя политика государства нацелена на обретение друзей, при этом сохранять баланс в отношениях со многими странами — непросто, но «не невыполнимо».

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Орбан и Путин провели беседу, в рамках которой обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. В ходе разговора президент РФ указал на деструктивную политику киевского режима, действия которого исключают возможность разрешения конфликта на Украине.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин поддержал мирные усилия правительства Венгрии по урегулированию украинского конфликта, но киевский режим отверг их.

19 декабря сам Путин подтвердил, что Россия не отказывалась от предложения Орбана о перемирии и обмене пленными. отказ прозвучал со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. Целью России является не временное перемирие, а долгосрочный мир, добавил глава государства.