Москва, 24 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В OpenVK будут публиковаться проекты по нескольким направлениям: ИТ-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба VK.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В открытом исходном коде доступна платформа Tarantool для создания высоконагруженных приложений, используемая компаниями для обеспечения надёжности и скорости своих сервисов, а также система визуализации данных для мониторинга StatsHouse, дизайн-система VKUI для создания удобных интерфейсов и другие проекты.

«Инициатива OpenVK способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам», — отметил техдиректор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

В OpenVK также представлены модели искусственного интеллекта и библиотеки для их создания. Одна из них работает с синтезом речи и позволяет придать искусственной речи правильные эмоциональные оттенки при озвучке текста нейросетями. Ссылки на разработки будут регулярно обновляться и пополняться новыми продуктами, отметили в компании.

Как сообщало ИА Регнум 17 декабря, владельцы бизнес-сообществ соцсети «ВКонтакте» получили возможность верификации своего бизнеса. Опцию можно активировать через сервис «VK Бизнес ID»: владельцу бизнес-сообщества нужно привязать существующий бизнес-профиль или создать новый. Подтверждение реквизитов доступно через сервисы авторизации «Т⁠-⁠Банка» или «Альфа-Банка».

В ноябре сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. В пресс-службе социальной сети отметили, что общая продолжительность просмотров видео на основе рекомендаций выросла в два раза с начала сентября. Благодаря обновленным алгоритмам просмотры в блоке с другими рекомендуемыми видео в открытом плеере увеличились на 80%.