Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Порядка 80 тыс. ростовчан остались без отопления из-за порыва на котельной. Об этом заявил 24 декабря в своём Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону

Отмечается, что отключение произошло из-за прорыва на котельной по пр. Королёва. Без тепла остались 447 многоквартирных дома и 27 соцобъектов, расположенные в границах пр. Королёва, пр. Космонавтов, ул. Добровольского, ул. Волкова и в районе пр. Ленина.

«Поручил на место аварии выехать моему заму по ЖКХ С. В. Марченко. Держу ситуацию на контроле», — говорится в заявлении.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 декабря в Амурской области пять районов оказались частично отключенными от электросетей из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. Сообщается, что причиной стало отключение части оборудования, вызвавшее дефицит мощности в центральном энергорайоне.

Кроме того, 2 декабря в Новосибирске отключили отопление в 110 многоквартирных домах. По данным сайта систем жизнеобеспечения, из-за дефекта на трубе ухудшились параметры подачи теплоснабжения.