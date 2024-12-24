Москва, 24 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вице-премьеры и министры поучаствовали во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба правительства России.

пресс-служба Правительства России

Вице-премьер Александр Новак исполнит желание 14-летнего Максима и его младшего брата Даниила из Москвы. Ребята встретятся со своей любимой футбольной командой — ЦСКА.

«Он также пообещал подарить подарок-сюрприз их сестре — трехлетней Насте. Для 16-летней Александры из ДНР вице-премьер организует поездку в Дагестан, о которой она мечтала. А 12-летний Богдан из Углича очень хотел бы встретиться с актёром Гошей Куценко. Александр Новак пообещал помочь с исполнением этого желания», — отметили в пресс-службе.

Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук подарит 10-летней Эмилии из Луганска велосипед. Также он исполнит желание Святослава из Воронежской области, который хотел бы примерить на себя роль танкиста. Для пятилетнего Клима из Зеленограда Оверчук устроит поездку в Звёздный Городок.

Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал подарить трехлетней Ладе из Московской области игровой домик, 11-летнему Дамиру — дать возможность попробовать себя в роли ведущего Детского радио, десятилетнему Диме из Благовещенска — организовать встречу с известным блогером. 13-летний Эльдар из Петрозаводска при содействии Шадаева отправится на экскурсию в игровую студию Lesta Games.

В подарок от главы Минэкономразвития Максима Решетникова 13-летняя Валерия из Москвы получит теннисный стол, а её одногодка Максим из Зеленограда — сноуборд. Также министр покажет живую панду 14-летнему Владимиру из Одинцова.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут сняла с праздничного дерева три шарика с детскими желаниями. 12-летнему Нуруллаху из Москвы она подарит микроскоп, а трёхлетней Алене из Туапсе — специальный световой стол для создания песочных картин. 15-летний Андрей из Нижнего Новгорода посетит благодаря министру конный клуб.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря министр обороны России Андрей Белоусов снял с ёлки открытку мальчика Ивана из Тульской области. В ней ребёнок рассказал о мечте увидеть Санкт-Петербург. Также глава оборонного ведомства исполнит мечту Егора и Виктории из Ростова-на-Дону. Ребята в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мечтают побывать на Параде 9 мая в Москве.

Президент России Владимир Путин 5 декабря принял участие в акции. Одно из писем в шарах, которые снял с ёлки глава государства, оставила 10-летняя Маргарита, которая сообщила о мечте посидеть на месте пилота на авиационном тренажёре. Путин пообещал, что желание девочки осуществится.