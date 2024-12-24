Будапешт, 24 декабря, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Конфликт на Украине завершится в 2025 году. Об этом заявил 24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

ИА Регнум

«<Конфликт> закончится в 2025 году. Либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — сообщил Орбан.

Он также отметил, что США и Европа потратили на финансирование украинского конфликта около €300 млрд, тем не менее инфраструктура, транспорт и энергетическая система страны оказались разрушены, а государство не в состоянии экономически себя обеспечить в обозримом будущем.

«На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы до уровня европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были потрачены впустую», — подчеркнул венгерский премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря советник руководителя офиса главы киевского режима Сергей Лещенко заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежностью. Он также добавил, что Украине нужно быть готовой к ним из-за победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

23 декабря Трамп заявил об ожидании встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. Американский политик подчеркнул, что необходимо закончить боевые действия.

19 декабря Путин повторил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. При этом российский лидер подчеркнул готовность разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными украинскими властями, отметил президент.