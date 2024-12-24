Москва, 24 декабря, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В московском районе Ясенево привели в порядок Соловьиный пруд. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он напомнил, что список водных объектов для реабилитации формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Водоем, расположенный в зоне сложившейся жилой застройки, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имела локальные разрушения», — отметил Пётр Бирюков. Он пояснил, что все это стало причиной проведения комплексной реабилитации пруда. «В данный момент наполняем пруд водой», — пояснил он.

Как рассказал заместитель мэра Москвы, работники комплекса городского хозяйства «удалили иловые отложения, благодаря чему удалось увеличить максимальную глубину. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении — 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем».

На пруду обустроили зону биоплато, где появятся водные растения. Также были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд.