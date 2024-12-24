Баку, 24 декабря, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев выразили уверенность в дальнейшем развитии союзнических отношений. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Во время телефонного разговора была выражена уверенность, что наше стратегическое партнёрство и союзнические отношения будут успешно развиваться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», — указано в сообщении.

Уточняется, что в ходе беседы лидеры двух государств обсудили значение взаимных визитов и встреч. Государственный визит Путина в Азербайджан в текущем году внёс существенный вклад в будущее укрепление двусторонних отношений, добавили в пресс-службе азербайджанского главы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Путин поздравил с днём рождения Алиева, отметив, что дорожит добрыми товарищескими отношениями с азербайджанским лидером. По словам российского лидера, личный вклад Алиева в построение и упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Азербайджаном трудно переоценить.

15 ноября Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран обсудили ход реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.

Беседа прошла в контексте соглашений, достигнутых во время визита Путина в Азербайджан в августе 2024 года, и с учётом встречи Алиева 13 ноября в Баку с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.